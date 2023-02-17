Лютий, 17 в 21:07

По Україні ситуація з електропостачанням покращилась, тому енергетикам доводиться все менше відключати світло по різних містах. У деяких областях локально тривають ремонтні роботи, але дефіциту енергії не спостерігається.

Яка зараз ситуація з електропостачанням, де та коли не буде світла 18 лютого – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Київ – графік відключення світла

На вихідних, 18 та 19 лютого, у Києві проводитимуть ремонтні роботи, тому ймовірні тимчасові відключення за таким графіком:

Зараз дивляться

субота: з 9:00 до 22:00 частково на лівому березі та в Голосіївському районі;

неділя: з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Київська область

На 18 лютого ліміти електропостачання у Київській області відсутні. Проте у частині Бучанського району спостерігається дефіцит пропускної спроможності мереж, зазначають у ДТЕК.

Це означає, що пошкоджені через обстріли мережі НЕК Укренерго не можуть передавати електроенергію, яка цієї миті необхідна. Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області також не планують вимикати світло протягом 18 лютого, якщо не буде перенавантаження мережі. Якщо така ситуація виникне, тоді почнуть застосовувати графіки.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

У Запоріжжяобленерго зазначають, що погодинних відключень на 18 лютого по Запорізькій області не заплановано. Проте споживачів просять максимально відповідально ставитися до користування енергоємними електроприладами.

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

Ситуація з електропостачанням покращилася і у Львівській області. Однак у разі аварій можуть застосовуватися відключення світла 18 лютого.

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи. Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи.

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи.

Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку в дужках.

Також діє графік вимкнень світла на лютий 2023 року для періоду низьких температур нижче -10 (по 1,5 години).

Хмельницька область

Відключення світла не планується, проте графік можуть застосовувати у разі перевантаження системи.

Обленерго Хмельницької області створили шість черг, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 13 до 19 лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.