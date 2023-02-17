Кабмін пропонує скасувати адмінарешт для чоловіків, які самостійно виховують дитину до 12 років

Лютий, 17 в 16:47

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді заборонити застосовувати адміністративний арешт до чоловіків, які самостійно виховують дитину до 12 років.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні у п’ятницю уряд схвалив проєкт Закону Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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Зазначається, що законопроект спрямований на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, які мають дітей. Він передбачає пом’якшення відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень та незастосування до чоловіків, які самостійно виховують дитину до 12 років, адміністративного арешту.