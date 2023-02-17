Лютий, 17 в 12:26

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у вихідні, 18-19 лютого, зокрема в суботу, коли очікуються мокрий сніг, дощі, ожеледиця та сильний поривчастий вітер.

За прогнозами Укргідрометцентру, на Закарпатті завтра можливі значні дощі, в Карпатах та північно-східних областях – снігопади.

Загалом по Україні 18 лютого пориви західного вітру сягатимуть 17-22 м/с, у західних областях – місцями до 25 м/с, на високогір’ї Карпат – до 40 м/с.

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Проте вже у неділю, 19 лютого, вітер послабшає до 7-12 м/с.

У суботу, 18 лютого, температура повітря вночі – від -3 морозу до +3 градусів тепла, вдень +3 +9, у Карпатах – близько 0.

У східних регіонах та в Сумській області завтра вночі -7 -12, вдень 0 -3.

У неділю, 19 лютого, в Україні вночі близько 0 градусів, вдень +1 +6, у Карпатах вночі та вдень – від -1 до -6 морозу.

Метеорологи кажуть, що весна в Україні цьогоріч очікується рання та тепла, подекуди з аномальними температурами.