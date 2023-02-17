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У Києві та області можливі відключення світла 18-19 лютого: час та райони

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Києві та області можливі відключення світла 18-19 лютого: час та райони

На вихідних 18-19 лютого в деяких районах Києва можуть відбутись стабілізаційні відключення у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє ДТЕК. 

Зазначається, що відключення відбуватимуться за графіками, опублікованими на сайті. 

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Так, обмеження подачі світла у Києві можливі у суботу з 9:00 до 22:00 в частині Лівого берега та в Голосіївському районі.

В неділю електрику у Києві можуть відключати з 8:00 до 13:00 в Голосіївському, Солом’янському, Дарницькому, Дніпровському районах.

Крім того, через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району.

Електропостачання на вихідних буде обмежуватись з 6:00 до 22:00.

У компанії підкреслили, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб покращити ситуацію в енергосистемі.

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