Лютий, 17 в 19:09

Вручення повістки ще не означає, що людину одразу відправлять на фронт. Це лише перший етап у рамках мобілізації, необхідний для перевірки даних.

Про це розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

Вона зазначила, що розповіді про те, що людей хапають на вулицях та відразу відправляють в окопи, – це наративи російської пропаганди.

Зараз дивляться

– Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда, – наголосила Гуменюк.

Вона пояснила, що на першому етапі відбувається перевірка даних громадян. А далі – проходження за потреби медичної комісії, під час якої може з’ясуватися, що людина не придатна для мобілізації.

На наступному етапі відбувається уточнення обставин, які можуть бути підставою для відтермінування мобілізації: наприклад, бронь на підприємстві чи наявність трьох дітей.

Щоб з’ясувати, чи є законні підстави не потрапити під мобілізацію, людина має з’явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) і подати про себе дані.

– Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування пішли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновлювати (дані, – Ред.), – заявила Гуменюк.

Вона додала, що в законодавстві України, яке стосується мобілізації, є прогалини. Воно розраховане на свідомих громадян призовного віку, які в ідеалі мали б періодично приходити до центру комплектування та поновлювати про себе інформацію, з’являтися за повісткою та проживати за місцем реєстрації.

– Ми розуміємо з вами, що це в абсолюті така ситуація. Дуже багато людей не проживає за місцем реєстрації і не буває там довготривалий час. Дуже багато людей спеціально уникають цього. Тому є такі прогалини в законодавстві, – розповіла Гуменюк.

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на три місяці, починаючи з 19 лютого (до 20 травня 2023 року)

Тож громадяни України, які не мають проблем зі здоровʼям чи відстрочки, можуть бути мобілізовані до армії. Які документи підтверджують мобілізацію на військову службу – читайте в матеріалі.