Затримка з виплатами ВПО: в Мінреінтеграції пояснили причини

Лютий, 18 в 15:04

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій отримало багато скарг від внутрішньо переміщених осіб (ВПО) щодо затримки виплат допомоги на проживання, проте там заспокоюють – найближчим часом вони будуть профінансовані.

– За запитом віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд грн, – кажуть у відомстві.

Водночас наголошують, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат, проте у Держказначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано й виплати ВПО.

– Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті Мінреінтеграції, – уточнили в міністерстві.

Днями у Кабміні представили нову стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2025 року.

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Вона враховує весь шлях ВПО – від евакуації до інтеграції на новому місці чи повернення додому.