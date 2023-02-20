Обстріл Сумщини та Дніпропетровщини: що відбувається на 362 добу війни (онлайн)

Країни-члени Великої сімки та Європейського Союзу обговорюють способи відстеження російських алмазів. Це допоможе створити умови для обмежень на торгівлю ними в майбутньому.

Україна отримає французькі бронеавтомобілі AMX-10RC вже наступного тижня, повідомляє Міноборони.

Водночас Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів – президент Володимир Зеленський підписав указ, ввівши в дію рішення РНБО.

Китай може надати Російській Федерації летальну військову допомогу, США мають докази, наголосив американський державний секретар Ентоні Блінкен.

Міністри Європейського Союзу проведуть термінову зустріч для прискорення постачання боєприпасів Україні.

Україна не братиме участь у зимовій сесії ПА ОБСЕ у Відні через допуск туди країни-агресора Росії.

Російська Федерація посилює ядерний шантаж з метою зірвати візит президента США Джо Байдена до Європи, попереджають у Головному управлінні розвідки.

Україна вже стала членом Євросоюзу, потрібно лише це оформити, стверджує Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.