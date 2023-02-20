Лютий, 20 в 9:14

Дію воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Таким чином, мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Українські чоловіки, яких призвали, мають отримати повістку. Які існують види повісток до військкомату та який вони вигляд мають – розбиралися Факти ICTV.

Які є види повісток

Сьогодні в Україні існує чотири види документів, які можна назвати загальновідомим терміном повістка.

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Повістка для уточнення облікових даних

Цей вид повістки вручається призовнику для оновлення інформації. Загалом уточнюються дані щодо сімейного стану, працевлаштування, наявності або відсутності дітей.

За результатами перевірки чоловіка можуть звільнити від служби в армії, наприклад, через наявність дитини.

Якщо вам надійшла повістка такого типу, ви маєте пройти медичне обстеження. Також до повістки додається ваша картка дослідження та медичного огляду.

Повістка на призов до армії

У такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці.

Окрім того, там зазначено, що з собою необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Такий вид повістки вручається чоловікам, які пройшли медкомісію та визнані придатними.

Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації.

У ньому має бути зазначено про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Як можуть вручити повістку

Повістку можуть вручити:

особисто в руки, за місцем проживання чи роботи;

за її отримання можуть розписатися батьки, дружина, родичі;

її можуть залишити у дверях, кинути до поштової скриньки, але в такому разі повістка залишається непідписаною.

Хоча насправді законодавством чітко не прописано місця, де вручають повістку. Тобто документ можуть видати вам будь-де – вдома, на роботі, у виші, на вулиці тощо.

До речі, у перші тижні повномасштабної війни повістки вручали навіть на блокпостах після перевірки документів.

Варто зазначити, що особа може відмовитися від вручення повістки у присутності свідків, зокрема, якщо документ заповнено з помилками.

Складений акт про відмову від отримання повістки із підписом отримувача передають до центру комплектування, а також можуть направити до поліції.

Повістку вам можуть вручити:

співробітники військкомату;

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

співробітники поліції.

Який вигляд має повістка

На вигляд вона як звичайний невеликий документ. Це аркуш паперу, де вгорі зазначене ваше прізвище, ім’я та по батькові, наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а у нижній частині — розписка особи, яка отримує документ.

Насправді, єдиного зразка повісток немає. В одних повістках можна побачити формулювання пропоную з’явитися, в інших — наказ, наказую.

Проте пам’ятайте, неявка за повісткою тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в разі неявки за викликом ТЦКСП у воєнний час це тягне за собою накладення штрафу.