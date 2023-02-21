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Факти / Україна / Суспільство

Бункерний знову забув випити ліки: у мережі глузують зі звернення Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
путін мем

Користувачі соціальних мереж глузують зі звернення російського диктатора Володимира Путіна 21 лютого 2023 року до федеральних зборів.

У своїй промові намісник Кремля озвучив свої заїжджені пропагандистські тези про “загрозу НАТО”, “колективний Захід, “українських нацистів”, “російську велич” і решту нісенітниці для внутрішньої аудиторії.

Користувачі звертали увагу на “зацікавленість” та “захопленість” так званої російської еліти у залі під час виступу, порівнювали диктатора з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером та жартували з його постійного кашлю під час промови.

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Факти ICTV зібрали добірку реакцій із соціальних мереж на звернення Путіна.

Бункерний знову забув випити ліки: у мережі глузують зі звернення Путіна / 6 фотографий

— Росію не перемогти на полі бою, — Путін, лютий 2023 року.

Я пророкую перемогу німецької раси, – Гітлер, лютий 1945 року.

21 лютого диктатор Володимир Путін виголосив промову перед федеральними зборами. У ній намісник Кремля традиційно зображав Росію жертвою і звинувачував Захід у війні в Україні.

Він перерахував довгий список історичних образ, після чого оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) зі США.

Путін також пригрозив відновити ядерні випробування, якщо США зроблять те саме.

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