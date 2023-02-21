Бункерний знову забув випити ліки: у мережі глузують зі звернення Путіна
Користувачі соціальних мереж глузують зі звернення російського диктатора Володимира Путіна 21 лютого 2023 року до федеральних зборів.
У своїй промові намісник Кремля озвучив свої заїжджені пропагандистські тези про “загрозу НАТО”, “колективний Захід, “українських нацистів”, “російську велич” і решту нісенітниці для внутрішньої аудиторії.
Користувачі звертали увагу на “зацікавленість” та “захопленість” так званої російської еліти у залі під час виступу, порівнювали диктатора з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером та жартували з його постійного кашлю під час промови.
Факти ICTV зібрали добірку реакцій із соціальних мереж на звернення Путіна.
Джин, якого за словами пітуна, випустив з пляшки загнівающій запад.
Виглядає так, наче він був в пляшці, коли на неї сідав путін pic.twitter.com/YmExT54Dsh
— Regina Phalangy (@lorigreen_) February 21, 2023
Запад випустіл джина із бутилкі, а ми на нєйо как сядєм! — путін
— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 21, 2023
путін зібрав улюблене бінго русні в промові: педофіли, метафора про бутилку, загнівающій запад. pic.twitter.com/Ks60FJAREx
— ҐРУНТ (@grntmedia) February 21, 2023
Росія і Путін. 2023 рік. pic.twitter.com/AsYODmiW2l
— КиївМіськБудда (@saniolli) February 21, 2023
путін ще не докашляв виступ, але вже на обкладинках світової преси. pic.twitter.com/hJ6FXrV61Y
— Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) February 21, 2023
— Росію не перемогти на полі бою, — Путін, лютий 2023 року.
Я пророкую перемогу німецької раси, – Гітлер, лютий 1945 року.
“Russia cannot be defeated on the battlefield,” – Putin, February 2023.
“I prophesy the victory of the German race,” Hitler, February 1945. pic.twitter.com/qI7HH4BV6E
— My home is Ukraine Fella (@home_fella) February 21, 2023
Замість тисячі слів #RussiaUkraineWar #Putin #UkraineRussianWar pic.twitter.com/BrrUADwbEa
— Eurosolidarity_drohobych (@EDrohobych) February 21, 2023
Царь віступаєт pic.twitter.com/m6MzHmUkwA
— Путин есть-ума не надо (@blablBla555) February 21, 2023
21 лютого диктатор Володимир Путін виголосив промову перед федеральними зборами. У ній намісник Кремля традиційно зображав Росію жертвою і звинувачував Захід у війні в Україні.
Він перерахував довгий список історичних образ, після чого оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) зі США.
Путін також пригрозив відновити ядерні випробування, якщо США зроблять те саме.