Бункерний знову забув випити ліки: у мережі глузують зі звернення Путіна

Лютий, 21 в 16:44

Користувачі соціальних мереж глузують зі звернення російського диктатора Володимира Путіна 21 лютого 2023 року до федеральних зборів.

У своїй промові намісник Кремля озвучив свої заїжджені пропагандистські тези про “загрозу НАТО”, “колективний Захід, “українських нацистів”, “російську велич” і решту нісенітниці для внутрішньої аудиторії.

Користувачі звертали увагу на “зацікавленість” та “захопленість” так званої російської еліти у залі під час виступу, порівнювали диктатора з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером та жартували з його постійного кашлю під час промови.

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Факти ICTV зібрали добірку реакцій із соціальних мереж на звернення Путіна.

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Джин, якого за словами пітуна, випустив з пляшки загнівающій запад. Виглядає так, наче він був в пляшці, коли на неї сідав путін pic.twitter.com/YmExT54Dsh — Regina Phalangy (@lorigreen_) February 21, 2023

Запад випустіл джина із бутилкі, а ми на нєйо как сядєм! — путін — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 21, 2023

путін зібрав улюблене бінго русні в промові: педофіли, метафора про бутилку, загнівающій запад. pic.twitter.com/Ks60FJAREx — ҐРУНТ (@grntmedia) February 21, 2023

путін ще не докашляв виступ, але вже на обкладинках світової преси. pic.twitter.com/hJ6FXrV61Y — Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) February 21, 2023

— Росію не перемогти на полі бою, — Путін, лютий 2023 року. Я пророкую перемогу німецької раси, – Гітлер, лютий 1945 року.

“Russia cannot be defeated on the battlefield,” – Putin, February 2023. “I prophesy the victory of the German race,” Hitler, February 1945. pic.twitter.com/qI7HH4BV6E — My home is Ukraine Fella (@home_fella) February 21, 2023

Царь віступаєт pic.twitter.com/m6MzHmUkwA — Путин есть-ума не надо (@blablBla555) February 21, 2023

21 лютого диктатор Володимир Путін виголосив промову перед федеральними зборами. У ній намісник Кремля традиційно зображав Росію жертвою і звинувачував Захід у війні в Україні.

Він перерахував довгий список історичних образ, після чого оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) зі США.

Путін також пригрозив відновити ядерні випробування, якщо США зроблять те саме.