Користувачі соціальних мереж глузують зі звернення російського диктатора Володимира Путіна 21 лютого 2023 року до федеральних зборів.

У своїй промові намісник Кремля озвучив свої заїжджені пропагандистські тези про “загрозу НАТО”, “колективний Захід, “українських нацистів”, “російську велич” і решту нісенітниці для внутрішньої аудиторії.

Користувачі звертали увагу на “зацікавленість” та “захопленість” так званої російської еліти у залі під час виступу, порівнювали диктатора з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером та жартували з його постійного кашлю під час промови.

Факти ICTV зібрали добірку реакцій із соціальних мереж на звернення Путіна.

Бункерний знову забув випити ліки: у мережі глузують зі звернення Путіна / 6 фотографий

“Russia cannot be defeated on the battlefield,” – Putin, February 2023.

“I prophesy the victory of the German race,” Hitler, February 1945. pic.twitter.com/qI7HH4BV6E

— My home is Ukraine Fella (@home_fella) February 21, 2023