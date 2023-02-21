Чи буде індексація пенсій у березні 2023 і кого вона торкнеться
Попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію, в Україні продовжують нараховувати пенсії та інші соціальні виплати. Крім цього, у 2023 році запланована індексація пенсій.
Раніше у Мінсоцполітики повідомляли про перенесення термінів індексації пенсій. То чи буде індексація пенсій у березні 2023 – читайте в матеріалі.
Чи буде індексація пенсій у березні 2023
У Мінреінтеграції нещодавно повідомили, що індексація пенсій у 2023 році відбудеться вчасно. Тобто, цьогоріч пенсії для українців знову підвищаться.
– Вже цього березня буде проведено їхню індексацію на 20%. Вона торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під час розрахунку візьмуть до уваги рівень інфляції та динаміку зростання середнього рівня зарплати, – йдеться у повідомленні.
Коли буде індексація пенсій в Україні
Щорічна індексація пенсій, передбачена пенсійним законодавством, розпочнеться з 1 березня. Це стало відомо за результатами засідання уряду.
Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд гривень.