Лютий, 21 в 18:32

Попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію, в Україні продовжують нараховувати пенсії та інші соціальні виплати. Крім цього, у 2023 році запланована індексація пенсій.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли про перенесення термінів індексації пенсій. То чи буде індексація пенсій у березні 2023 – читайте в матеріалі.

Чи буде індексація пенсій у березні 2023

У Мінреінтеграції нещодавно повідомили, що індексація пенсій у 2023 році відбудеться вчасно. Тобто, цьогоріч пенсії для українців знову підвищаться.

Зараз дивляться

– Вже цього березня буде проведено їхню індексацію на 20%. Вона торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Під час розрахунку візьмуть до уваги рівень інфляції та динаміку зростання середнього рівня зарплати, – йдеться у повідомленні.

Коли буде індексація пенсій в Україні

Щорічна індексація пенсій, передбачена пенсійним законодавством, розпочнеться з 1 березня. Це стало відомо за результатами засідання уряду.

Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд гривень.