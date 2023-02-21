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Пориви вітру до 28 м/с: у Львові та області оголошено штормове попередження

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

До кінця доби 21 лютого на території Львівської області пориви західного  вітру сягатимуть 25-28 м/с, що відповідає ІI рівню небезпеки (помаранчевий).

Про це попереджають синоптики Львівського гідрометцентру.

Через погіршення погоди мерія Львова закликала усіх містян та учасників дорожнього руху бути обачними.

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– Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити, – повідомляє Львівська міськрада.

За прогнозами Украгідрометцентру, сьогодні, 21 лютого, вітряно на всій території України – пориви вітру до 17-22 м/с, а у західних областях –  місцями до 25 м/с.

Завтра, 22 лютого, погоду у Львівській області визначатимуть атмосферні фронти від циклону над Норвезьким морем. Тому вночі та вранці очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів.

Вітер північно-західний з переходом у північно-східний – до 7-12 м/с.

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