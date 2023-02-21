Пориви вітру до 28 м/с: у Львові та області оголошено штормове попередження
До кінця доби 21 лютого на території Львівської області пориви західного вітру сягатимуть 25-28 м/с, що відповідає ІI рівню небезпеки (помаранчевий).
Про це попереджають синоптики Львівського гідрометцентру.
Через погіршення погоди мерія Львова закликала усіх містян та учасників дорожнього руху бути обачними.
– Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити, – повідомляє Львівська міськрада.
За прогнозами Украгідрометцентру, сьогодні, 21 лютого, вітряно на всій території України – пориви вітру до 17-22 м/с, а у західних областях – місцями до 25 м/с.
Завтра, 22 лютого, погоду у Львівській області визначатимуть атмосферні фронти від циклону над Норвезьким морем. Тому вночі та вранці очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень – без істотних опадів.
Вітер північно-західний з переходом у північно-східний – до 7-12 м/с.