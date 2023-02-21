Українці можуть оформляти паспорти ще в двох країнах ЄС

Лютий, 21 в 13:06

Тепер українці, які наразі перебувають за кордоном, можуть оформляти паспорти не лише в Польщі та Туреччині, а ще у двох країнах Євросоюзу – Словаччині та Чехії.

Державна міграційна служба у співпраці з МВС та МЗС розширила географію функціонування відокремлених підрозділів ДП Документ за кордоном.

У тестовому режимі вже розпочали приймати заяви на оформлення документів у Братиславі та Празі.

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Тут працюють спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою Паспортний сервіс.

Громадяни України можуть звертатися з понеділка до суботи включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та живої черги.

Адреси мобільних комплексів:

У Братиславі – Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу).

– Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу). У Празі – на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva (Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1).

Які послуги можуть отримати українці:

оформити ID-картку чи закордонний паспорт (зокрема, й у разі втрати чи викрадення);

обміняти такі документи у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації або непридатністю до використання;

обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку;

одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку.

З наступного тижня у Братиславі та Празі можна буде також обміняти посвідчення водія.

Оплата послуг у таких мобільних комплексах можлива на місці лише за допомогою онлайн-сервісу. Тобто треба мати смартфон та картку або її реквізити.

Раніше було відкрито закордонні відокремлені підрозділи ДП Документ у Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччині (Стамбул).