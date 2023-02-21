Лютий, 21 в 17:43

Через повномасштабну війну наша країна зазнає значних руйнувань. Російські війська обстрілюють і знищують об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли українських міст і селищ.

Та найстрашніше – наша країна зазнає значних людських втрат. Держава у таких випадках підтримує сім’ї загиблих, виплачуючи допомогу та пенсії. Як нараховується пенсія за втрати годувальника, який був військовослужбовцем – читайте в матеріалі.

Коли призначається пенсія за втрати годувальника

Адвокат Мар’ян Сащук зазначає, що пенсія у разі втрати годувальника (військовослужбовця) призначається, якщо він загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювань, одержаних у період проходження служби.

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Хто має право на пенсію

За словами адвоката, право на пенсію мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. Дітям пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір виплат залежить від причини смерті годувальника. Якщо годувальник загинув під час виконання обов’язків військової служби, пенсія призначається:

у розмірі 70% грошового забезпечення годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;

у розмірі 50% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члена сім’ї (крім батьків, дружини або чоловіка);

якщо годувальник загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

Як нараховується пенсія за втрати годувальника-військовослужбовця

Пенсія нараховується після того, як ви напишете та подасте заяву про призначення пенсії до уповноважених органів силових структур (міністерств або відомств), в яких військовослужбовець проходив службу до дня смерті.