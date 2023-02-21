Лютий, 21 в 14:33

З 1 січня 2023 року набув чинності закон України, який передбачає щомісячні виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Нові грошові виплати стосується військових, які брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, і мають нагороди (отримані, починаючи з 2014 року).

Хоч закон набув чинності 1 січня 2023 року, проте не запрацював відразу, оскільки не було відповідного порядку. Але зараз порядок затверджено.

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Факти ICTV дізнавалися, які виплати можуть отримати військові, хто може претендувати на них та як їх оформити.

Хто має право на виплати від держави та їх розмір

Претендувати на щомісячні виплати грошової допомоги можуть люди, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка, лицарям ордена Богдана Хмельницького та кавалерам ордена За мужність.

Особи, яким надано звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка щомісяця отримуватимуть три мінімальні зарплати. У 2023 році – це 20 100 грн .

. Особи, яких нагороджено орденом Богдана Хмельницького, мають право отримувати щомісяця дві мінімальні зарплати — 13 400 грн .

. Особи, нагороджені орденом За мужність або орденом княгині Ольги, отримуватимуть одну мінімальну зарплату — 6700 грн .

. Члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні нагороди, також щомісяця отримуватимуть грошову допомогу в розмірі однієї мінімальної зарплати (6700 гривень).

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2684 грн.

До речі, ці виплати стосуються як пенсіонерів, так і тих, хто ще не досягнув пенсійного віку та не отримує жодного виду пенсії.

Як оформити виплати 2023

Молоді ветерани, які мають відповідні нагороди, повинні звернутися до Пенсійного фонду з підтверджувальними документами й оформити собі щомісячні виплати.

Якщо ви вперше оформлюєте державні виплати, тобто не отримує доплати та не перебуваєте на обліку в Пенсійному фонді, вам необхідно подати заяву про призначення щомісячної грошової допомоги.

Зробити це можна в паперовому вигляді у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, або в електронному вигляді через Портал електронних послуг ПФУ.

Для призначення виплат вам необхідно подати:

Паспорт.

Ідентифікаційний код.

Документи про нагороди.

Документи, що підтверджують безпосередню участь особи в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Зверніть увагу, якщо ви оформите щомісячні виплати до 1 липня 2023 року, то виплати вам будуть призначені з 1 січня 2023 року. Тобто людина, яка звернеться для оформлення, наприклад, у березні, отримає виплати одразу за три місяці.

Якщо звернутися за виплатою після 1 липня 2023 року, то допомогу призначать з дати подання заяви.

Що ж стосується людей, які мають нагороди, але вже досягли пенсійного віку та перебувають на пенсії, то вони будуть отримувати гроші разом з пенсійними виплатами.

Але зверніть увагу, що до 1 січня 2023 року пенсіонери, які мали нагороди, разом з пенсією додатково отримували доплату або за особливі заслуги перед Україною, або за особливі заслуги перед Батьківщиною.

– Розмір першого виду доплати становить 40% від прожиткового мінімуму. Другого — 70% прожиткового мінімуму, але в окремих випадках може сягати 10 тис. грн (цільова щомісячна доплата, згідно з постановою КМУ від 2 грудня 2009 р. № 1309).

Але тепер такі пенсіонери зможуть обирати: чи хочуть вони отримувати доплати за старими нормами чи відповідно до нового закону!

Якщо ветеран обрав нові виплати, то ПФУ автоматично призначає нову щомісячну грошову виплату з 1 січня 2023 року.