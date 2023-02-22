Лютий, 22 в 0:05

В енергосистемі України відсутній дефіцит потужності.

Яка зараз ситуація з електропостачанням, де та коли не буде світла 22 лютого – читайте далі у матеріалі.

Київ та Київська область

На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло у Києві та області.

Зараз дивляться

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Ліміти споживання електричної потужності НЕК Укренерго не довело. 22 лютого не застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням.

Одеська область

Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Перевірити інформацію щодо актуальних відключень світла або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Дніпропетровська область

На 22 лютого Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії.

Актуальний графік, коли та де відключатимуть світло в області, можна переглянути за точною адресою на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі.

Запорізька область

НЕК Укренерго не доводило ліміти енергоспоживання для Запорізької області на 22 лютого, тож погодинних стабілізаційних відключень не заплановано.

Актуальний графік відключення світла у Запорізькій області, який застосовуватимуть у разі перевантаження системи, можна переглянути за посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, за якими світло будуть виключати щоденно на три години з 7:00 до 22:00.

Ось такий виглядає оновлений графік на 20-26 лютого:

1 черга 14:00 — 17:00;

2 черга 15:00 — 18:00;

3 черга 17:00 — 20:00;

4 черга 18:00 — 21:00;

5 черга 19:00 — 22:00;

6 черга 07:00 — 10:00;

7 черга 08:00 — 11:00;

8 черга 09:00 — 12:00;

9 черга 10:00 — 13:00;

10 черга 11:00 — 14:00;

11 черга 12:00 — 15:00;

12 черга 13:00 — 16:00.

Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.

Також можна відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 20 до 26лютого включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Львівська область

Ситуація з електропостачанням покращилася і у Львівській області. Однак у разі аварій можуть застосовуватися відключення світла 21 лютого.

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Хмельницька область

Ще один день мешканці Хмельницької області споживатимуть електричну енергію без погодинних відключень.

Актуальну інформацію щодо відключень у Хмельницькій області можна подивитися у Telegram АТ Хмельницькобленерго.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Миколаївобленерго, Прикарпаттяобленерго, Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.