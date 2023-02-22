Факти / Україна / Суспільство Лютий, 22 в 15:00 Захищено: Не впадай у відчай, вихід завжди є! Як силоміць вивезеним до Росії українцям виїхати з РФ Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Depositphotos Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Азербайджан, Війна в Україні, Грузія, Естонія, Казахстан Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!