Лютий, 22 в 9:27

У 2023 році чоловікам-морякам призовного віку дозволено виїжджати за кордон. Проте перетнути його зможуть не всі категорії моряків.

Факти ICTV запитали в експерта та зʼясували, хто з українських моряків може виїхати за кордон у 2023 році та які документи знадобляться.

Виїзд моряків у 2023 році: хто може перетнути кордон

– Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №992 від 02.09.2022, Правила перетинання кордону доповнено пунктом 212, який визначає порядок перетинання державного кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах у період дії на території України воєнного стану, – розповідає керівний партнер юридичної компанії Максим Боярчуков та партнери Максим Боярчуков.

Пункт 212 Правил перетинання кордону визначає три категорії осіб, яким надано право на перетин державного кордону:

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курсанти закладів освіти;

особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України;

інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Що необхідно для перетину кордону 2023

Експерт зазначає, що для перетину державного кордону курсанти закладів освіти повинні надати на посту Держприкордонслужби такі документи:

посвідчення особи моряка;

довідку від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного військкомату, де особа перебуває на військовому обліку.

Також Максим Боярчуков вказує необхідні документи для осіб, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажу суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України:

посвідчення особи моряка;

суднову роль (список осіб суднового екіпажу) (crew list);

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;

Іншим особам, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, для перетину державного кордону необхідно надати:

посвідчення особи моряка;

підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів;

військово-облікові документи з відповідними відмітками військкомату;

трудовий договір для роботи на судні або лист від судновласника про намір укласти з громадянином України такий трудовий договір;

або лист від судновласника про намір укласти з громадянином України такий трудовий договір; дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного військкомату, де особа перебуває на військовому обліку.

Експерт коротко нагадує правила отримання кожного із вищевказаних документів.

Посвідчення особи моряка:

Порядок оформлення, видання, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка затверджено постановою Кабінету міністрів України №441 від 26.06.2015 Про посвідчення особи моряка.

Оформлення посвідчення здійснюють капітани морських портів у взаємодії з Морською адміністрацією, Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру та Державним центром персоналізації документів державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна з виготовлення паперів.

Перелік документів, необхідних для оформлення посвідчення, визначено у пункті 9 згаданого порядку.

Відповідно до пункту 20 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1487 від 30.12.2022, військово-обліковими документами є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Отримання підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів можливо за допомогою особистого кабінету на офіційному сайті Адміністрації судноплавства.

Дозвіл на виїзд з місця проживання від керівника відповідного військкомату, де особа перебуває на військовому обліку:

– Звернення до військкомату за дозволом на виїзд з місця проживання необхідно здійснити протягом 7 днів з дня отримання підтвердження від Адміністрації судноплавства про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів, – зазначає експерт.

Юридично наприкінці 2022 року закріплено механізм, за яким чоловіки-моряки зможуть виїхати за кордон у 2023 році. Але прогнози щодо реальної дієвості механізму виїзду за кордон чоловіків-моряків є більш ніж стриманими.