Лютий, 23 в 10:55

Станом на четвер, 23 лютого, енергосистема України має значний резерв потужності. Тому обмеження електропостачання для споживачів не плануються.

Про це поінформував міністр енергетики України Герман Галущенко.

– У четвер, 23 лютого, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії, – наголосив міністр.

Галущенко уточнив, що в країні зросли обсяги споживання електрики у зв’язку з похолоданням. Попри це, генерація має достатньо потужності для забезпечення потреб споживачів, а також значний резерв.

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Протягом останньої доби через постійні обстріли військ РФ зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській та Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області вдалося відновити електропостачання для майже 18 тис. абонентів.

Варто зазначити, що дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже понад 10 днів.

Це сталося після того, як Енергоатом повернув у роботу після ремонту дев’ятий енергоблок атомних станцій (останній із доступних Україні). Ремонтні роботи тривали понад місяць і завершилися в рекордно короткі терміни. Крім того, був відремонтований турбогенератор ще одного енергоблока, внаслідок чого доступна потужність в енергосистемі зросла на 1,2 ГВт.