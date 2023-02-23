У Львові громадянин Китаю захистив дисертацію українською мовою

Лютий, 23 в 14:56

30-річний випускник аспірантури Львівської політехніки, китаєць Ше Сяньнін захистив дисертацію українською мовою. Про це повідомила пресслужба університету.

Тема дисертації молодого науковця – Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення.

До Львова Ше Сяньнін приїхав шість років тому після бакалаврату в університеті провінції Хенань. Спершу його зарахували на підготовче відділення, де він вивчав українську мову. Згодом він вступив до магістратури на прикладну механіку, а після її завершення – до аспірантури.

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Ше Сяньнін розповів, що вчити українську мову було нелегко. Однак він розумів, що має опанувати мову країни, в якій навчатиметься.

Молодий науковець любить гуляти містом та відвідав фактично всі львівські музеї, театри та храми, пишуть у пресслужбі Політехніки.

Ще до карантину він встиг побувати в Києві, Одесі, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Мукачеві. А коли в Україні почалася війна, то батьки щодня наполягали, аби Ше повертався додому.

– Я запевняв їх, що тут усе добре, спокійно, Політехніка працює. Правда, у перші два місяці на вимогу китайської сторони виїхав до Угорщини, а потім, як тільки стало можливим, без вагань повернувся до Львова. Мій друг у Китаї працює журналістом, то я давав йому кілька коментарів про те, що насправді відбувається в Україні, пояснював йому, яка тут ситуація.

Його науковий керівник, професор Вадим Ступницький каже, що Ше від самого початку війни щедро донатить на ЗСУ. І робив це навіть тоді, коли був в Угорщині.

Ше Сяньнін каже, що наразі працюватиме у Львівській політехніці, але залишатися тут надовго наміру не має, адже хоче повернутися на батьківщину і працювати там викладачем.

Фото: Національний університет Львівська політехніка

Джерело: Національний університет Львівська політехніка