Лютий, 24 в 12:01

Весняне тепло українці відчують уже в березні, оскільки середня місячна температура, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, очікується у діапазоні від +2 до +7 градусів.

Такі температурні показники перевищують норму на два градуси.

Щодо кількості опадів, то тут без аномалій – до 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та горах Криму 49-98 мм, що в межах норми.

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Водночас у східних регіонах опадів може бути менше за норму.

Згідно з багаторічними спостереженнями метеорологів, нормою для березня є середня місячна температура повітря 0 +6, а на високогір’ї Карпат – до -3 градусів.

Найнижча температура в перший місяць весни фіксувалася на рівні -20 -37, на Закарпатті та в південній частині – до -10 -27.

Водночас були роки, коли температура у березні сягала +19 +29, а в Карпатах – до +14 +15.

Раніше завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що цьогоріч в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.