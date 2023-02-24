Коли буде індексація військових пенсій і чи планується підвищення
Нещодавно уряд анонсував підвищення пенсії в Україні 2023. Таким чином, з 1 березня проведуть планову індексацію пенсій. Її розмір збільшиться на 20%.
Однак яких категорій пенсіонерів стосується підвищення, і чи буде індексація військових пенсій – читайте в матеріалі.
Кого стосується індексація пенсій
19 лютого міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі марафону Єдині новини пояснила, що відповідно до чинного законодавства індексація пенсій передбачає підвищення тільки для тих пенсіонерів, які мають пенсію більшу, аніж мінімальну.
Це пов’язано з тим, що особи, яким нараховано мінімальну пенсію, отримують ряд певних доплат, які збільшують її розмір.
Однак у зв’язку з інфляцією та воєнним станом, в Уряді вирішили підвищити пенсії усім пенсіонерам.
Коли буде індексація військових пенсій 2023
Оскільки підвищення пенсій стосується всіх категорій, то з 1 березня індексацію проведуть і для військових пенсіонерів:
– Пенсіонери – це традиційно та категорія, яка є найменш захищеною. Тож ми працюємо над тим, щоб забезпечити усім категоріям підвищення пенсій, і навіть тим, у кого вона найменша. Військових пенсіонерів це стосується так само, – зазначила Жолнович.