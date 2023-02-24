Лютий, 24 в 17:40

Нещодавно уряд анонсував підвищення пенсії в Україні 2023. Таким чином, з 1 березня проведуть планову індексацію пенсій. Її розмір збільшиться на 20%.

Однак яких категорій пенсіонерів стосується підвищення, і чи буде індексація військових пенсій – читайте в матеріалі.

Кого стосується індексація пенсій

19 лютого міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі марафону Єдині новини пояснила, що відповідно до чинного законодавства індексація пенсій передбачає підвищення тільки для тих пенсіонерів, які мають пенсію більшу, аніж мінімальну.

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Це пов’язано з тим, що особи, яким нараховано мінімальну пенсію, отримують ряд певних доплат, які збільшують її розмір.

Однак у зв’язку з інфляцією та воєнним станом, в Уряді вирішили підвищити пенсії усім пенсіонерам.

Коли буде індексація військових пенсій 2023

Оскільки підвищення пенсій стосується всіх категорій, то з 1 березня індексацію проведуть і для військових пенсіонерів: