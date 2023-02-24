Лютий, 24 в 13:32

В окупований Маріуполь привезли чергове поповнення російських військових і кадирівців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, до міста приїхала значна кількість молодих військових окупантів – 19-20 років.

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– Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо, – наголосив Андрющенко.

Також спостерігається збільшення кількості кадирівців.

– Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо у Тік Ток на нові вигадані перемоги та бої з уявними диверсантами, – додав радник мера Маріуполя.

Фото: ГУР МО