Кидають дітей на гарматне м’ясо: до Маріуполя завезли 20-річних російських військових
В окупований Маріуполь привезли чергове поповнення російських військових і кадирівців.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, до міста приїхала значна кількість молодих військових окупантів – 19-20 років.
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– Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо, – наголосив Андрющенко.
Також спостерігається збільшення кількості кадирівців.
– Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо у Тік Ток на нові вигадані перемоги та бої з уявними диверсантами, – додав радник мера Маріуполя.
Фото: ГУР МО