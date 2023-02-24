Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Кидають дітей на гарматне м’ясо: до Маріуполя завезли 20-річних російських військових

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кидають дітей на гарматне м’ясо: до Маріуполя завезли 20-річних російських військових

В окупований Маріуполь привезли чергове поповнення російських військових і кадирівців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, до міста приїхала значна кількість молодих військових окупантів – 19-20 років.

Зараз дивляться

– Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо, – наголосив Андрющенко.

Також спостерігається збільшення кількості кадирівців.

– Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо у Тік Ток на нові вигадані перемоги та бої з уявними диверсантами, – додав радник мера Маріуполя.

Фото: ГУР МО

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка