Лютий, 24 в 11:48

В окупованих районах Херсонської області суттєво активізували свою роботу російські пропагандисти.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення приїхали групи професійних пропагандистів.

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Їхнє завдання – зняти якомога більше фейкових відео для дискредитації Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів.

Ганна Маляр зауважує, що здебільшого пропагандистські фільмування проводились в окупованих населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, зокрема на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах.

Саме ці об’єкти загарбники обстрілювали, щоб пропагандисти могли легко звинуватити у скоєному саме Сили оборони України і показати ці “документальні кадри” російським глядачам.

Окремо російські пропагандисти знімають відеоролики про начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів.

– Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну РФ та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з Росією, – розповіла Ганна Маляр.

Саме так кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідний інформаційний фон напередодні звернення диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.