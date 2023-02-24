На окупованій Херсонщині кремлівські пропагандисти знімають російські обстріли, щоб звинуватити ЗСУ – Маляр
В окупованих районах Херсонської області суттєво активізували свою роботу російські пропагандисти.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, під виглядом журналістів центральних російських телеканалів у райони поблизу лінії зіткнення приїхали групи професійних пропагандистів.
Їхнє завдання – зняти якомога більше фейкових відео для дискредитації Сил оборони України та виправдання дій російських окупантів.
Ганна Маляр зауважує, що здебільшого пропагандистські фільмування проводились в окупованих населених пунктах Каховського та Голопристанського районів Херсонської області, зокрема на об’єктах цивільної інфраструктури, у медичних та навчальних закладах.
Саме ці об’єкти загарбники обстрілювали, щоб пропагандисти могли легко звинуватити у скоєному саме Сили оборони України і показати ці “документальні кадри” російським глядачам.
Окремо російські пропагандисти знімають відеоролики про начебто масову підтримку місцевими школярами символів російської державності та дій окупантів.
– Зокрема, пропагандисти фільмували колективне співання школярами гімну РФ та виготовлення дитячих листівок-подарунків російським військовослужбовцям, у яких висловлювалась подяка за звільнення та возз’єднання з Росією, – розповіла Ганна Маляр.
Саме так кремлівські пропагандисти намагалися створити відповідний інформаційний фон напередодні звернення диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.