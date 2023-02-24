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Факти / Україна / Суспільство

Памʼятна двадцятка: як купити банкноту номіналом у 20 грн на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Памʼятна банкнота до річниці війни номіналом 20 грн
Фото: НБУ

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пам’ятну банкноту під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!

Від звичайних банкнот її відрізняє те, що вона надрукована вертикально. Банкноту з номіналом у 20 гривень ввели в обіг 23 лютого. Вона є законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем у 300 тис. штук.

Факти ICTV дізнавалися, як купити памʼятну банкноту номіналом у 20 грн на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ.

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Як купити памʼятну банкноту

Із 24 лютого 2023 року купити таку банкноту можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.  Зверніть увагу, що тираж обмежений.

Надалі, в міру виготовлення, банкноти додаватимуть до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більше клієнтів.

До речі, з кінця березня ця двадцятка зʼявиться у продажі в банках-дистриб’юторах.

Отож, аби купити пам’ятну банкноту номіналом у 20 грн на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ, вам необхідно виконати кілька простих кроків:

  • Перейдіть в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
  • У правому верхньому куті екрана знайдіть і натисніть на значок реєстрації.
  • На екрані зʼявиться форма для реєстрації в інтернет-магазині. Вам необхідно вказати особисті дані: ПІБ, номер телефону, електронну адресу.
  • Після успішної реєстрації, вам необхідно знайти категорію Уся продукція.
  • Серед представлених банкнот та монет знайдіть 20 гривень під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!
  • Перед вами зʼявиться уся детальна інформація про особливу банкноту. На цій сторінці вам необхідно знайти значок кошика (тобто купівля).
  • Після натискання, вас перекине на сторінку Оформлення замовлення.
  • Тут потрібно вказати своє місто та відділення Нової пошти чи Укрпошти.
  • Тепер необхідно натиснути Перейти до оплати.
  • Після оплати покупки залишається чекати, поки ваша банкнота прибуде до вас на пошту!

Що відомо про незвичну банкноту

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пам’ятну банкноту під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!

Фото: НБУ

Ця банкнота унікальна та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий і виразний дизайн, виконаний вертикально.

Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови Національного банку України Андрія Пишного.

Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Водночас її тираж обмежений, він становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності (зокрема, з яких: 200 тис. шт. – у сувенірному пакуванні та 99,9 тис. шт. – у конвертах).

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України (фото Українські воїни підіймають прапор автора Олександра Смірнова) на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі – тексти українською та англійською (між текстами  лавровий вінок):

– 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права та свободи, які лежать в основі західного світу.

Розмір банкноти – 80 x 165 мм.

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