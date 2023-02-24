Лютий, 24 в 11:15

Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив пам’ятну банкноту під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!

Від звичайних банкнот її відрізняє те, що вона надрукована вертикально. Банкноту з номіналом у 20 гривень ввели в обіг 23 лютого. Вона є законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем у 300 тис. штук.

Факти ICTV дізнавалися, як купити памʼятну банкноту номіналом у 20 грн на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ.

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Як купити памʼятну банкноту

Із 24 лютого 2023 року купити таку банкноту можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Зверніть увагу, що тираж обмежений.

Надалі, в міру виготовлення, банкноти додаватимуть до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більше клієнтів.

До речі, з кінця березня ця двадцятка зʼявиться у продажі в банках-дистриб’юторах.

Отож, аби купити пам’ятну банкноту номіналом у 20 грн на честь річниці повномасштабного вторгнення РФ, вам необхідно виконати кілька простих кроків:

Перейдіть в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

У правому верхньому куті екрана знайдіть і натисніть на значок реєстрації.

На екрані зʼявиться форма для реєстрації в інтернет-магазині. Вам необхідно вказати особисті дані: ПІБ, номер телефону, електронну адресу.

Після успішної реєстрації, вам необхідно знайти категорію Уся продукція .

. Серед представлених банкнот та монет знайдіть 20 гривень під назвою Пам’ятаємо! Не пробачимо!

Перед вами зʼявиться уся детальна інформація про особливу банкноту. На цій сторінці вам необхідно знайти значок кошика (тобто купівля).

Після натискання, вас перекине на сторінку Оформлення замовлення.

Тут потрібно вказати своє місто та відділення Нової пошти чи Укрпошти.

Тепер необхідно натиснути Перейти до оплати .

. Після оплати покупки залишається чекати, поки ваша банкнота прибуде до вас на пошту!

Що відомо про незвичну банкноту

Ця банкнота унікальна та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий і виразний дизайн, виконаний вертикально.

Пам’ятна банкнота має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови Національного банку України Андрія Пишного.

Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Водночас її тираж обмежений, він становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності (зокрема, з яких: 200 тис. шт. – у сувенірному пакуванні та 99,9 тис. шт. – у конвертах).

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор України (фото Українські воїни підіймають прапор автора Олександра Смірнова) на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі – тексти українською та англійською (між текстами – лавровий вінок):

– 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права та свободи, які лежать в основі західного світу.

Розмір банкноти – 80 x 165 мм.