Лютий, 24 в 15:00

Синоптики попереджають жителів Києва та області про пориви вітру до 15-20 м/с до кінця доби 24 лютого.

Такі погодні умови, що відповідають I рівню небезпеки (жовтий), можуть спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У суботу, 25 лютого, за даними Укргідрометцентру, штормове попередження актуальне для усіх регіонів – скрізь пориви вітру 15-20 м/c.

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Водночас у Карпатах завтра очікуються хуртовини та пориви вітру до 25-30 м/с.

У Закарпатській області значні дощі та мокрий сніг (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та області 25 лютого вночі очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вдень помірний дощ.

Температура повітря по області вночі від -1 до +4, вдень +6 +11.

У Києві вночі від 0 до +2, вдень +8 +10 градусів.

За кільки днів почнеться весна, яка, за прогнозами синоптиків, буде ранньою та теплою.

У березні середня місячна температура очікується у діапазоні від +2 до +7 градусів, що перевищує норму на два градуси.