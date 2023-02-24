Лютий, 24 в 16:21

У день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Укрпошта ввела в обіг поштову марку ПТН ПНХ!

У пресслужбі компанії заявили, що 2022 став для нашої країни роком тривожних ночей та болісних втрат, роком запеклої боротьби та сміливості.

Тому Укрпошта вирішила випустити нову поштову марку, яка, крім того, є благодійною. Кожен, хто придбає марку ПТН ПНХ!, автоматично стає учасником благодійного проєкту.

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Факти ICTV дізнавалися, як придбати нову поштову марку ПТН ПНХ!, присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Де та як купити марку ПТН ПНХ! від Укрпошти

Починаючи з 24 лютого 2023 року, придбати особливу марку ПТН ПНХ! можна в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Для цього необхідно виконати кілька простих кроків:

Перейдіть на сайт офіційного онлайн-магазину Укрпошти.

Серед запропонованих товарів знайдіть та оберіть поштовий аркуш ПТН ПНХ! До речі, окрім марок також можна придбати конверт та картку з нової серії.

Щоб купити марки, вам необхідно спершу додати їх в кошик. Для цього достатньо натиснути відповідну кнопку поруч з товаром.

Далі знайдіть у верхньому правому куті екрану значок кошика та натисніть на нього.

На екрані ви побачите сторінку Оформлення замовлення.

Тут вкажіть свої особисті дані: ПІБ, електронну адресу, номер телефону та поштовий індекс.

Після введення усіх даних потрібно сплатити вартість замовлення.

Після оплати покупки залишається чекати, поки ваші марки прибудуть на відділення Укрпошти!

Також придбати нову марку можна у відділеннях Укрпошти по всій Україні.

Що відомо про нову марку ПТН ПНХ!

На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні у 2022 році.

Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

Тираж нової поштової марки – 1,5 млн примірників або 250 тис. маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України).

Вартість маркового аркуша – 180 грн, з яких 42 грн – благодійний внесок. До марок також випущено конверт Перший день, художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

Фото: Укрпошта