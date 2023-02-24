У Севастополі партизани встановили прапор України на Графській пристані

Лютий, 24 в 16:49

У Криму на знак солідарності до роковин російського вторгнення встановили український прапор.

Про це повідомляє Telegram — канал Кримські партизани.

У середмісті тимчасово окупованого Севастополя, на Графській пристані розвивається жовто-синій стяг.

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– Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, білоруси також підтримали Україну у роковини повномасштабного вторгнення та вивісили у Мінську синьо-жовтий прапор.

Фотографії українського стяга на даху однієї із будівель білоруської столиці виклали у місцевих Telegram-каналах.

Джерело: Кримські партизани

Фото: Кримські партизани