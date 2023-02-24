У Севастополі партизани встановили прапор України на Графській пристані
У Криму на знак солідарності до роковин російського вторгнення встановили український прапор.
Про це повідомляє Telegram — канал Кримські партизани.
У середмісті тимчасово окупованого Севастополя, на Графській пристані розвивається жовто-синій стяг.
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– Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, білоруси також підтримали Україну у роковини повномасштабного вторгнення та вивісили у Мінську синьо-жовтий прапор.
Фотографії українського стяга на даху однієї із будівель білоруської столиці виклали у місцевих Telegram-каналах.
Джерело: Кримські партизани
Фото: Кримські партизани