Як отримати грошовий переказ Western Union через Приват24 – інструкція
Western Union – це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн. За її допомогою можна здійснювати та отримувати перекази в будь-якому куточку світу.
Про те, як отримати грошовий переказ Western Union через Приват24 – читайте далі в матеріалі.
Як отримати переказ Western Union
Коли вам на картку надійшов грошовий переказ через Western Union отримати його ви можете у відділені банку Приват, через мобільний додаток Приват24, або ж у терміналі банку.
У першому випадку все просто:
Крок 1. Зверніться до співробітника банку. Для проходження ідентифікації пред’явіть картку ПриватБанку або паспорт та ІПН.
Крок 2. Повідомте співробітнику банку деталі переказу: систему переказу – Western Union, контрольний номер, суму, валюту отримання, дані відправника й країну надсилання.
Крок 3. Отримайте гроші на картку або в касі.
Як отримати переказ через Western Union у Приват24 на карту
Крок 1. Увійдіть в Приват24.
Крок 2. Виберіть у вкладці Усі послуги пункт меню Перекази.
Крок 3. Знайдіть Міжнародні перекази та оберіть Western Union.
Крок 4. Введіть контрольний номер переказу, суму та необхідну валюту.
Крок 5. Оберіть картку на яку хочете отримати гроші.
Переказ проведено! Ви можете перевірити його у меню Архів переказів.
Якщо хочете отримати кошти через термінал, вам необхідно:
- авторизуватися за допомогою картки банку;
- вибрати пункт меню Банкінвські послуги – Отримати грошовий переказ – Western Union;
- ввести контрольний номер та дані по переказу;
- вибрати картку, на яку хочете отримати переказ.
Готово! Гроші переведені на вашу картку Приватбанку.