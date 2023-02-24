Лютий, 24 в 11:06

Western Union – це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн. За її допомогою можна здійснювати та отримувати перекази в будь-якому куточку світу.

Про те, як отримати грошовий переказ Western Union через Приват24 – читайте далі в матеріалі.

Як отримати переказ Western Union

Коли вам на картку надійшов грошовий переказ через Western Union отримати його ви можете у відділені банку Приват, через мобільний додаток Приват24, або ж у терміналі банку.

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У першому випадку все просто: