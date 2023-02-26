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Приєднався до небесного Азову: у Києві попрощались із захисником Азовсталі Олегом Мудраком

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Приєднався до небесного Азову: у Києві попрощались із захисником Азовсталі Олегом Мудраком
Фото: Суспільне

Ввечері 25 лютого в українській столиці пройшла церемонія прощання із командиром 1-го батальйону полку Азов, майором Олегом Мудраком.

Прощання відбулось на одній з баз полку Азов. На церемонію прийшли побратими Олега.

Смерть українського воїна настала 21 лютого від зупинки серця.

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Пів року Олег Мудрак провів у полоні росіян та пережив російський теракт в Оленівці, де утримувався окупантами разом з іншими захисниками Азовсталі.

Проти російських загарбників та проросійських бойовиків на Донбасі Олег воював з перших днів 2014 року.

– Йому було лише 35 років і попереду був довгий шлях, але, на жаль, катування в полоні і виснаження підірвали його мужнє серце, — сказав один із побратимів бійця.

Він додав, що Олег Мудрак умів воювати, вмів дружити та любив життя.

– Він покинув нас і приєднався до “небесного Азову”. Друже Сухар, ми будемо тебе пам’ятати, — зазначив побратим українського захисника.

Тіло Олега Мудрака кремують у Києві 26 лютого.

Раніше, 22 лютого, про смерть Олега Мудрака повідомив його племінник Данило.

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Джерело: Суспільне
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