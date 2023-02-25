Сила в єдності. 365 днів боротьби та взаємодопомоги українського народу

Лютий, 25 в 11:30

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України благодійники та меценати допомагали українцям усім необхідним.

24 лютого 2022 року назавжди закарбувалося в пам’яті кожного українця. Цей рік героїчної боротьби вже охрестили роком Незламності українського народу. Кожен згадує його по-своєму. Команда Благодійного фонду Едуарда Мкртчана відзначала річницю повномасштабного вторгнення ворога розвантаженням чергового гуманітарного вантажу для медичних закладів міста Краматорська.

Спільно з ГО Ротарі Клуб Київ команда Фонду Мкртчана передала для лікарень прифронтового міста товари для надання медичної допомоги та засоби гігієни. Окремо для українських захисників, що нині проходять лікування в місцевих лікарнях, благодійники передали дорожні ліжка, форму, теплі речі, білизну та взуття.

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Самі медичні установи отримали компактні душові кабіни та сантехніку. До маленьких пацієнтів поїхали дитячі речі, білизна і, звісно ж, іграшки.

Окрім ліків, мешканцям Донеччини доставлено ще десяток генераторів разом із газовими обігрівачами. В рамках проекту БФ Едуарда Мкртчана Зігрій Україну загалом за 2022 рік було передано близько двох тисяч пічок-“буржуйок” та 120 генераторів для області.

Підтримка населення стала пріоритетною в буремний рік боротьби для благодійних фондів та волонтерських рухів. Команда Фонду Едуарда Мкртчана передавала сотні кубометрів будматеріалів для відбудови зруйнованого та пошкодженого ворогом житла, тисячі засобів обігріву, аби українці могли пережити холодну зиму, тонни продуктів харчування, що привозили навіть в найвіддаленіші райони прифронтових міст та містечок.

У період різдвяно-новорічних свят під постійними ворожими обстрілами навіть вдалося влаштувати для малечі маленьке диво – привітати дітей виставами та солодощами та подарувати радість від свята.

Команда Благодійного фонду Едуарда Мкртчана від початку повномасштабного вторгнення повністю спрямувала свою діяльність на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта.

За 2022 рік за ініціативи Едуарда Мкртчана до Донецької ОДА було передано допомоги на майже 24 млн грн. Десятки тисяч людей на Донеччині отримали продукти харчування, будівельні матеріали, пічки для обігріву та багато інших необхідних речей.