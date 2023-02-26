Індексація пенсій 2023: яка категорія отримуватиме мінімум 4 тис.

Лютий, 26 в 20:01

Учасники бойових дій під час переіндексації пенсій цієї весни мають право на доплату у розмірі 523,25 грн. При цьому загальний розмір пенсії такого громадянина не може бути меншим за 4395,3 грн.

Про це пише видання На пенсії.

Крім цієї доплати, є також цільова грошова допомога, розмір якої 40 гривень. Вона передбачена з 2004 року ЗУ Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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Ця норма діє на підставі постанови Кабміну, причому доплати за статус УБД встановлюються у будь-який вид пенсії – такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

Щодо віку виходу на пенсію, то чоловіки (як кадрові військові, так і ні), які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, жінки – у 50.