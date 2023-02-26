РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 із них – кримські татари, – Лубінець

Лютий, 26 в 11:12

26 лютого у День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя український омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що Росія незаконно утримує у своїх в’язницях 180 політв’язнів, з них 116 – кримські татари.

Про це він написав у своєму Telegram.

– Саме цього дня 2014 року в Сімферополі біля кримського парламенту відбувся масовий мітинг на підтримку територіальної цілісності України, організований Меджлісом кримськотатарського народу, – написав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що через постійний острах перед українським спротивом Росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування наших громадян у тимчасово окупованому Криму, проводить незаконні обшуки та фабрикує кримінальні справи.

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– Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини й норм міжнародного права стала нещодавня загибель у катівнях Кремля двох закатованих політв’язнів – Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги, – наголосив уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, в лютому 2014 року російські військові вторглись на територію Автономної Республіки Крим.

Вони захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та інші стратегічні об’єкти.

16 березня 2014 року на території Криму відбувся незаконний та невизнаний світовими лідерами “референдум” про приєднання Криму до РФ.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії.

З того часу 26 лютого в Україні відзначають як День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Джерело: Дмитро Лубінець