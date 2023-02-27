Лютий, 27 в 15:11

Нещодавно Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

У пакеті допомоги передбачені додаткові боєприпаси до ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600 UAS, безпілотники Altius-600 UAS, Jump 20 UAS, CyberLux K8 та багато чого іншого.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про Altius-600 UAS, які їх особливості та технічні характеристики.

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Що відомо про безпілотник Altius-600 UAS?

Altius-600 – це безпілотний авіаційний розвідувальний комплекс від компанії Area-I. Дрон має модульну конструкцію, що дозволяє встановлювати різне обладнання: прилади для розвідки, засоби РЕБ або бойова частина для перетворення його на дрон-камікадзе.

Безпілотник може запускатися з різних платформ:

з військових та цивільних літаків і гелікоптерів;

з наземних та морських платформ.

Наприклад, БПЛА може запускатися з низки різних пускових систем, зокрема з пускової труби CLT або інтегрованої пускової PILS. Крила дрона швидко розгортаються після викидання з пускової труби. Altius-600 має двигун зі штовхаючим дволопатевим повітряним гвинтом у хвостовій частині.

Керувати польотом безпілотника можна вручну за допомогою ручної системи дистанційного керування наземної станції управління або програмувати дрон на запланований політ.

Altius-600 має модульну систему корисного навантаження, завдяки якій можна інтегрувати різні інструменти залежно від місії: системи протидії БПЛА, радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Крім того, безпілотник може використовуватися як ударний дрон (на нього можна встановити кумулятивну чи фугасну боєголовку).

Що стосується призначення, то він передусім застосовується для повітряного спостереження та розвідки.

До речі, ці дрони постачатимуться у рамках програми Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), тобто замовляти їх будуть безпосередньо у виробника.

Тому, ймовірніше, між оголошенням про їх передачу та безпосереднім відправленням до ЗСУ може пройти тривалий час.

Особливості Altius-600

За словами українського військового експерта Олега Жданова, американські безпілотники можуть дуже вправно обходити радіоелектронні перешкоди, які ставлять засоби радіоелектронної боротьби РФ.

– Завдяки своїм властивостям, БПЛА дуже непомітні для радіолокаційної розвідки РФ, – додає Жданов.

Також до особливостей Altius-600 UAS можна додати їх універсальний запуск. На офіційному сайті розробника Area-I зазначається, що безпілотник може запускатися:

з пускових установок на землі;

з літаків та гелікоптерів на низьких висотах та високо у небі;

з моря.

Характеристики безпілотника Altius-600