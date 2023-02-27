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Факти / Україна / Суспільство

Камишін і Кубраков очолять Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Камишін і Кубраков очолять Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі

Глава правління АТ УЗ Олександр Камишін та міністр інфраструктури Олександр Кубраков очолять Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

– 369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Вдячний президенту Зеленському і Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції, – повідомив Камишін.

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