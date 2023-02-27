Глава правління УЗ Камишін подав у відставку й очолить Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі
Фото: УНІАН
Глава правління АТ УЗ Олександр Камишін подав у відставку та очолить Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
– 369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віцепрем’єром Кубраковим очолю Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі. Вдячний президенту Зеленському і Кубракову за високу оцінку моєї роботи на позиції, – повідомив Камишін.
Днями в УЗ повідомляли, що до кінця цього року Укрзалізниця може створити свою компанію-вантажоперевізника на території Європі. Однак є проблеми, серед яких – низька швидкість погоджень в Європі.
У березні 2022 року Кабінет міністрів України призначив очільником правління Укрзалізниці Олександра Камишіна.
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