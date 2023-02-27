На Чернігівщині суд арештував майно компанії, яка постачала військовий одяг і спорядження РФ

Лютий, 27 в 18:00

У Чернігівській області суд арештував майно однієї з текстильних компаній на 1 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс РФ.

За даними Служби безпеки України, йдеться про виробничі приміщення, склади та офіси підприємства. Загальна вартість арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

Бенефіціарний власник володіє групою російських компаній, які на замовлення армії РФ чи інших ворожих силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження.

Зараз дивляться

Ймовірно, до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до Білорусі.

Зокрема, для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога.

Наразі слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.