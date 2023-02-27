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Факти / Україна / Суспільство

Намагаються продавити оборону: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ на полі бою
Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку окупанти можуть активізувати наступальні дії, ЗСУ тримають гідну оборону і шанси її прорвати мізерні.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

– Шанси в них дуже мізерні, бо на тому напрямку досить серйозно підготовлені наші війська. Але не можна недооцінювати ворога, тому що ворог має досвід ведення бойових дій, — сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що останнім часом на цьому напрямку ПВК Вагнера отримує боєприпаси.

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– Тому на цьому напрямку можливі найближчим часом якісь активні дії окупантів, — заявив речник.

Напружена ситуація зберігається і в Луганській області, там окупанти наступають маленькими групами, шукають слабкі місця в обороні. 

Нагадаємо, у районі Горлівки Донецької області українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.

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