Намагаються продавити оборону: окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку окупанти можуть активізувати наступальні дії, ЗСУ тримають гідну оборону і шанси її прорвати мізерні.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
– Шанси в них дуже мізерні, бо на тому напрямку досить серйозно підготовлені наші війська. Але не можна недооцінювати ворога, тому що ворог має досвід ведення бойових дій, — сказав він.
Дмитрашківський зазначив, що останнім часом на цьому напрямку ПВК Вагнера отримує боєприпаси.
– Тому на цьому напрямку можливі найближчим часом якісь активні дії окупантів, — заявив речник.
Напружена ситуація зберігається і в Луганській області, там окупанти наступають маленькими групами, шукають слабкі місця в обороні.
Нагадаємо, у районі Горлівки Донецької області українські військові знищили близько 200 найманців так званої ПВК Вагнера.