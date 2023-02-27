Лютий, 27 в 15:02

За рік повномасштабної війни українці вже звикли до певних військових термінів та слів, знають характеристики великої кількості сучасного озброєння та слідкують за ситуацією на фронті.

Найчастіше ми чуємо про застосування ворогом балістичних та крилатих ракет, ОТРК, дронів-камікадзе тощо.

Факти ICTV дізнавалися, що таке ОТРК, яка зброя належить до цього поняття та що має РФ на своєму озброєнні.

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Що таке ОТРК: особливості та характеристики

Це оперативно-тактична ракетна зброя. За своїми тактико-технічними даними займає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами.

– ОТРК – це оперативно-тактичний ракетний комплекс, – каже український військовий експерт Олег Жданов.

Простими словами, ОТРК – вид ракетного озброєння, яке призначене для ураження цілей противника до 500 км від лінії фронту.

За словами Жданова, ОТРК до 2019 року були обмежені в дальності згідно з договором Про нерозповсюдження ракет середньої та малої дальності.

– Росія наплювала на договір та зробила крилату ракету для комплексу Іскандер. А дальність в ОТРК обмежувалась до 500 км за власними потребами та до 300 км, якщо країна цей комплекс продає на міжнародному ринку, – каже експерт.

Військовий експерт додає, що Україна розробляла свій комплекс Грім для іноземного замовника з дальністю до 300 км, але якби ми виготовляли ОТРК для власних потреб, то мали б можливість збільшити дальність до 500 км.

ОТРК має досить широкий спектр цілей:

важливі об’єкти інфраструктури (електростанції, залізничні вузли, стратегічні підприємства, мости тощо);

(електростанції, залізничні вузли, стратегічні підприємства, мости тощо); військові об’єкти (місця дислокації, аеродроми, штаби, вузли зв’язку тощо);

(місця дислокації, аеродроми, штаби, вузли зв’язку тощо); важливі військові цілі (ворожі оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, радари, реактивні системи залпового вогню великої дальності тощо).

Яка зброя належить до поняття ОТРК?

Відповідно до назви, до поняття ОТРК належать оперативно-тактичні ракетні комплекси та різноманітні оперативно-тактичні ракети.

Наприклад, деякі балістичні ракети вважаються зброєю оперативно-тактичного рівня.

За словами військового експерта, РФ має на своєму озброєнні ОТРК Іскандер (його ворог застосовує найчастіше).

Іскандери мають на своєму озброєнні кілька типів ракет, але насамперед це ракети 9М723, які найчастіше використовуються, та 9М728. Усе це балістичні ракети оперативно-тактичного рівня.

– Іскандер має дальність пуску до 500 км з балістичною ракетою, а з крилатою – до 1 500 км. Зараз ворог фактично не застосовує Іскандери. Це повʼязано з тим, що закінчились ракети до нього та залишився обмежений ресурс самих пускових установок, – додає Жданов.

За словами експерта, реактивна система залпового вогню HIMARS хоч і належать до категорії реактивної артилерії, але в бойовому комплекті системи є оперативно-тактична ракета ATACMS з дальністю пуску до 300 км.

– Тобто, коли ми говоримо про HIMARS, то можемо називати його РСЗВ та ОТРК, – зазначає Жданов.

До ОТРК можна віднести: