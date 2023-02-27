Лютий, 27 в 11:14

Українці вже почали обмінювати лампочки розжарювання на світлодіодні на Укрпошті. Такою послугою можуть скористатися не тільки у великих містах, а й у відділеннях маленьких сіл.

Їх обмінюють для того, аби покращити енергетичний фронт країни. До того ж LED-лампи використовують у 10-20 разів менше електроенергії, ніж звичайні. Як отримати лампочки на Укрпошті – читайте в матеріалі.

Як отримати лампочки на Укрпошті

Заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія. Вона діятиме протягом п’яти днів. За цей час вам потрібно звернутися в Укрпошту і обміняти лампочки.

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Як подати заявку в Дії:

Зайдіть в додаток Дія і авторизуйтеся, якщо ще цього не зробили. Знайдіть меню Послуги та виберіть Обмін ламп. Далі потрібно вказати номер телефону, відділення Укрпошти, де хочете забрати лампочки, та кількість пристроїв. Вкажіть також тип (наприклад: три типи Е14, два типи Е27). Прийдіть на пошту та заберіть лампочки.

Як отримати лампочки на Укрпошті, якщо немає Дії

Якщо у вас немає застосунку Дія, ви можете прийти у найближче відділення Укрпошти, і обміняти лампочки без попередньої реєстрації.

Однак для цього потрібно взяти із собою деякі документи. Наприклад: паспорт, податковий номер та лампи.

Якщо пристрої будуть в наявності – їх обіцяють одразу замінити.