Як отримати лампочки на Укрпошті: замінюємо старі на LED
Українці вже почали обмінювати лампочки розжарювання на світлодіодні на Укрпошті. Такою послугою можуть скористатися не тільки у великих містах, а й у відділеннях маленьких сіл.
Їх обмінюють для того, аби покращити енергетичний фронт країни. До того ж LED-лампи використовують у 10-20 разів менше електроенергії, ніж звичайні. Як отримати лампочки на Укрпошті – читайте в матеріалі.
Як отримати лампочки на Укрпошті
Заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія. Вона діятиме протягом п’яти днів. За цей час вам потрібно звернутися в Укрпошту і обміняти лампочки.
Як подати заявку в Дії:
- Зайдіть в додаток Дія і авторизуйтеся, якщо ще цього не зробили.
- Знайдіть меню Послуги та виберіть Обмін ламп.
- Далі потрібно вказати номер телефону, відділення Укрпошти, де хочете забрати лампочки, та кількість пристроїв.
- Вкажіть також тип (наприклад: три типи Е14, два типи Е27).
- Прийдіть на пошту та заберіть лампочки.
Як отримати лампочки на Укрпошті, якщо немає Дії
Якщо у вас немає застосунку Дія, ви можете прийти у найближче відділення Укрпошти, і обміняти лампочки без попередньої реєстрації.
Однак для цього потрібно взяти із собою деякі документи. Наприклад: паспорт, податковий номер та лампи.
Якщо пристрої будуть в наявності – їх обіцяють одразу замінити.