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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати лампочки на Укрпошті: замінюємо старі на LED

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Лампочка
Фото: Unsplash

Українці вже почали обмінювати лампочки розжарювання на світлодіодні на Укрпошті. Такою послугою можуть скористатися не тільки у великих містах, а й у відділеннях маленьких сіл.

Їх обмінюють для того, аби покращити енергетичний фронт країни. До того ж LED-лампи використовують у 10-20 разів менше електроенергії, ніж звичайні. Як отримати лампочки на Укрпошті – читайте в матеріалі.

Як отримати лампочки на Укрпошті

Заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія. Вона діятиме протягом п’яти днів. За цей час вам потрібно звернутися в Укрпошту і обміняти лампочки.

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Як подати заявку в Дії:

  1. Зайдіть в додаток Дія і авторизуйтеся, якщо ще цього не зробили.
  2. Знайдіть меню Послуги та виберіть Обмін ламп.
  3. Далі потрібно вказати номер телефону, відділення Укрпошти, де хочете забрати лампочки, та кількість пристроїв.
  4. Вкажіть також тип (наприклад: три типи Е14, два типи Е27).
  5. Прийдіть на пошту та заберіть лампочки.

Як отримати лампочки на Укрпошті, якщо немає Дії 

Якщо у вас немає застосунку Дія, ви можете прийти у найближче відділення Укрпошти, і обміняти лампочки без попередньої реєстрації.

Однак для цього потрібно взяти із собою деякі документи. Наприклад: паспорт, податковий номер та лампи.

Якщо пристрої будуть в наявності –  їх обіцяють одразу замінити.

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