Лютий, 28 в 9:41

За даними Міністерства юстиції, з березня по грудень 2022 року в Україні офіційно зареєстрували свій шлюб та створили сім’ї 198 332 пари.

Moneyveo, відома своїми креативними маркетинговими кампаніями, вирішила підтримати цей життєстверджувальний тренд і посприяти закоханим, реалізувавши акцію Релакс! Готель! Ти, мала і Буковель!

Компанія розіграє пʼять подорожей на двох до пʼятизіркового готелю в Буковелі. На переможців чекає розміщення у номері люкс із видом на гори, обслуговування в номері, доступ до всіх послуг готелю: ресторан, бар, SPA, басейн, тренажерна зала.

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Лакшері-подорож триватиме сім днів.

Учасником розіграшу може стати як новий, так і постійний клієнт Moneyveo, який виконає умови акції в період її дії.

Щоб поїхати на відпочинок, необхідно з 10 лютого по 20 березня 2023 року оформити кредит Smart або Comfort на сторінці акції.

В розіграші беруть участь договори на суму від 1 тис. грн. Обмежень щодо кількості кредитів не існує: що більше договорів – то більше шансів має учасник.

27 березня Moneyveo проведе розіграш призів. Відео розіграшу з’явиться на YouTube-каналі компанії. Імена переможців будуть вказані у новинах на сайті moneyveo.ua.

У компанії обіцяють зателефонувати особисто кожному щасливчику, щоб привітати й узгодити передання виграшу.