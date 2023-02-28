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Максимум +11, подекуди дощі: якою буде погода на 8 березня в Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
весна_тепло_квіти_весняні квіти
Фото: Depositphotos

На свято 8 березня, яке цьогоріч припадає на середу, в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів.

Згідно з попереднім прогнозом, у Києві буде хмарно. Температура повітря вночі близько нуля, вдень – до +11.

В Одесі 8 березня очікується суха погода, вночі +5, удень до +11 градусів. У Харкові буде хмарно, вночі +1, вдень +6.

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Також хмарна погода триматиметься у Дніпрі. Вночі перед 8 березня +3, вдень потеплішає до +9.

Опади прогнозують у Львові. Нічна температура +1, денна підвищиться до +11.

В Ужгороді на 8 березня очікується дрібний дощ. Вночі +5, вдень – до +10.

Точніший прогноз синоптики опублікують за п’ять днів до Міжнародного жіночого дня.

Раніше завідувачка відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що цьогоріч в Україні очікується рання й тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

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