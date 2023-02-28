Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Марш жінок: як отримати допомогу від феміністичної ініціативи

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Допомога

Марш жінок –  це феміністична ініціатива, яка об’єднує активісток, представниць громадських організацій і небайдужих українок.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтерки започаткували гуманітарний хаб, аби допомагати жінкам, які опинилися в кризових ситуаціях через війну.

Марш жінок: як отримати допомогу і що для цього потрібно –  читайте в матеріалі.

Зараз дивляться

Ініціатива надає допомогу жінкам із вразливих груп, це:

  • багатодітні мами та жінки з малими дітьми;
  • жінки з інвалідністю;
  • вагітні жінки;
  • жінки пенсійного віку.

Умови отримання допомоги (необхідно, аби були всі 3 умови):

  1. Проживання в одній із зазначених областей: Донецька,  Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська (відправляють за умови, що відділення пошти працюють).
  2. Проживання в населених пунктах із кількістю населення до 100 тис. осіб.
  3. Обставини мають кризовий характер: статус ВПО або інші обставини, через які немає можливості купити необхідні речі (втрата роботи тощо).

Яку гуманітарну допомогу може надати ініціатива:

  • медикаменти;
  • засоби особистої гігієни;
  • дитячі товари (підгузки та дитяче харчування);
  • продукти;
  • деякі специфічні товари, які вказані в формі.

Важливо, що допомога надається одноразово.

Окрім гуманітарної допомоги, можна отримати такі види підтримки:

  • психологічну;
  • юридичну;
  • тимчасове житло у Львові або Чернівцях.

Для вищевказаних потреб потрібно писати на пошту: marshzhinok@gmail.com.

Як отримати гуманітарну допомогу від Маршу жінок:

  1. Заповніть заявку. Для цього вам потрібно вказати прізвище та ім’я, номер телефону, ідентифікаційний код.
  2. Також необхідно написати про ситуацію, в якій перебуваєте ви та ваша родина: звідки ви, який був ваш шлях від 24.02, через які обставини потребуєте допомоги.
  3. Дайте згоду на публікацію вашої історії, яку ви написали в попередньому пункті.
  4. Волонтери зв’яжуться з вами протягом 1-5 днів, залежно від об’сягу та навантаження.
Читайте
Грошова допомога під час війни: які державні та міжнародні виплати можуть отримати українці

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка