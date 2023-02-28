Лютий, 28 в 13:55

Марш жінок – це феміністична ініціатива, яка об’єднує активісток, представниць громадських організацій і небайдужих українок.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтерки започаткували гуманітарний хаб, аби допомагати жінкам, які опинилися в кризових ситуаціях через війну.

Марш жінок: як отримати допомогу і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

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Ініціатива надає допомогу жінкам із вразливих груп, це:

багатодітні мами та жінки з малими дітьми;

жінки з інвалідністю;

вагітні жінки;

жінки пенсійного віку.

Умови отримання допомоги (необхідно, аби були всі 3 умови):

Проживання в одній із зазначених областей: Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська (відправляють за умови, що відділення пошти працюють). Проживання в населених пунктах із кількістю населення до 100 тис. осіб. Обставини мають кризовий характер: статус ВПО або інші обставини, через які немає можливості купити необхідні речі (втрата роботи тощо).

Яку гуманітарну допомогу може надати ініціатива:

медикаменти;

засоби особистої гігієни;

дитячі товари (підгузки та дитяче харчування);

продукти;

деякі специфічні товари, які вказані в формі.

Важливо, що допомога надається одноразово.

Окрім гуманітарної допомоги, можна отримати такі види підтримки:

психологічну;

юридичну;

тимчасове житло у Львові або Чернівцях.

Для вищевказаних потреб потрібно писати на пошту: marshzhinok@gmail.com.

Як отримати гуманітарну допомогу від Маршу жінок: