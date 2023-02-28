Марш жінок: як отримати допомогу від феміністичної ініціативи
Марш жінок – це феміністична ініціатива, яка об’єднує активісток, представниць громадських організацій і небайдужих українок.
Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтерки започаткували гуманітарний хаб, аби допомагати жінкам, які опинилися в кризових ситуаціях через війну.
Марш жінок: як отримати допомогу і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.
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Ініціатива надає допомогу жінкам із вразливих груп, це:
- багатодітні мами та жінки з малими дітьми;
- жінки з інвалідністю;
- вагітні жінки;
- жінки пенсійного віку.
Умови отримання допомоги (необхідно, аби були всі 3 умови):
- Проживання в одній із зазначених областей: Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська (відправляють за умови, що відділення пошти працюють).
- Проживання в населених пунктах із кількістю населення до 100 тис. осіб.
- Обставини мають кризовий характер: статус ВПО або інші обставини, через які немає можливості купити необхідні речі (втрата роботи тощо).
Яку гуманітарну допомогу може надати ініціатива:
- медикаменти;
- засоби особистої гігієни;
- дитячі товари (підгузки та дитяче харчування);
- продукти;
- деякі специфічні товари, які вказані в формі.
Важливо, що допомога надається одноразово.
Окрім гуманітарної допомоги, можна отримати такі види підтримки:
- психологічну;
- юридичну;
- тимчасове житло у Львові або Чернівцях.
Для вищевказаних потреб потрібно писати на пошту: marshzhinok@gmail.com.
Як отримати гуманітарну допомогу від Маршу жінок:
- Заповніть заявку. Для цього вам потрібно вказати прізвище та ім’я, номер телефону, ідентифікаційний код.
- Також необхідно написати про ситуацію, в якій перебуваєте ви та ваша родина: звідки ви, який був ваш шлях від 24.02, через які обставини потребуєте допомоги.
- Дайте згоду на публікацію вашої історії, яку ви написали в попередньому пункті.
- Волонтери зв’яжуться з вами протягом 1-5 днів, залежно від об’сягу та навантаження.