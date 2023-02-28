Лютий, 28 в 13:23

28-річний Ендрю Пітерс, ветеран армії США, загинув у боях за Україну 16 лютого. Він служив в Інтернаціональному легіоні.

Батько військового Джон Пітерс в інтерв’ю CNN розповів, що Ендрю мав дуже сильне відчуття справедливості.

Українське командування попереджало іноземців, що ситуація на фронті небезпечна і “не схожа на Афганістан чи Ірак, це нокдаун, тривалий бій, вона більше схожа на Першу чи Другу світову війну”.

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– Було кілька хлопців, які пішли, почувши це, але Ендрю сказав: Ні, я збираюся це витримати. Я збираюся закінчити це, – сказав батько військового.

Перед тим, як приєднатися до українських бійців у боротьбі з агресією РФ, Ендрю Пітерс служив в армії США в Афганістані.

За словами батька, Ендрю був “як будь-який інший середньостатистичний 28-річний американець” і людина з “дуже сильним відчуттям того, що є правильним і неправильним”.