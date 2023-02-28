Необанки стали двигуном ІТ-індустрії, їхня популярність невпинно зростає, – інвестор sportbank Никита Ізмайлов

Лютий, 28 в 17:44

Необанки – це майбутнє світової банківської системи та один із двигунів IT-індустрії, вони стають все більш популярними як у світі, так і в Україні.

Про це у своїй колонці на сайті Факти ICTV заявив інвестор необанку sportbank Никита Ізмайлов.

Свої твердження банкір обґрунтував дослідженнями, згідно з якими близько 30% споживачів користувалися послугами необанків, а доля безготівкових платежів за обсягом зросла на 60%.

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– За статистикою Нацбанку, яка говорить про зростання безготівкових платежів у нашій країні за підсумками III кварталу 2022 року: на 8% за кількістю транзакцій та на 60% за їхньою сумою. Майже 42% розрахунків відбувалися безконтактно з використанням NFC-гаджетів. А світові дослідження показують загальне зростання інтересу споживачів до цифрових платежів — у 2021 році їхній асортимент зріс на 38%, а 2022 року — на 53%, – зазначив Никита Ізмайлов.

За його словами, сьогодні у світі 400 необанків, і пік інвестицій у необанкінг припав на останні роки. За прогнозами фахівців, наступні 8 років приріст у цій сфері може становити 53% – до $2 трлн.

Никита Ізмайлов нагадав, що війна загальмувала деякі плани в ІТ-сфері, проте навіть у критичній ситуації попит на необанкінг зберігся і навіть зріс.

– У нього більше можливостей, порівняно з класичним банкінгом та з обслуговуванням населення у банківських відділеннях, ці можливості використовуватимемо максимально. Певні ідеї залишилися ще з часів пандемії коронавірусу, тому знаємо, що потрібно робити і як допомагати людям, – пише інвестор.

Никита Ізмайлов називає ще одну причину популярності безготівкових платежів: через війну за кордон виїхало 8 млн українців, для яких важливо підтримувати зв’язок з країною та здійснювати грошові перерахування.

– При цьому на своєму прикладі бачимо, що люди довіряють необанкам не лише переказ коштів, а й зберігання. Люди відгукнулися на наші депозитні продукти, і ми змогли наростити вклади населення більш як вдвічі. sportbank намагався мотивувати вкладників — підняли відсотки за депозитами та знизили комісії, вийшли на хороший результат із приростів, – зазначив Никита Ізмайлов.

Інвестор sportbank розповів, завдяки чому їм вдалося втримати споживачів та збільшити кількість клієнтів.

– Наш sportbank приділяє велику увагу такому напрямку, як кешбек, який відновили та розвиваємо. А також кредитним карткам, де людям лише на початку повномасштабного вторгнення скорочували ліміти через проблеми з поверненням. Допомогла і 100% гарантія на вклади населення + 3 місяці на час дії в Україні воєнного стану з боку держави, – розповів Никита Ізмайлов.

Говорячи про найближчі перспективи, інвестор sportbank спрогнозував стрімкий розвиток в Україні сучасного виду кредитування – BNPL (buy now pay later — купуй зараз, плати потім).

На думку економістів, зараз ємність цього напряму у світі становить $100 млрд, і частка України в цьому ринку постійно зростає.