Лютий, 28 в 14:06

В Україні продовжують діяти виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тобто українці, які вимушені були покинути домівки через війну, у 2023 році продовжують отримувати державну допомогу.

Рік тому, у березні 2022 року, Міністерство економіки повідомило, що для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави. Грошові виплати передбачають:

2 тис. грн для осіб від 18 років;

для осіб від 18 років; 3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Ці виплати здійснюють щомісячно, проте українці зі статусом ВПО скаржаться на тривалі затримки. Факти ICTV дізнавалися, куди телефонувати та звертатися, якщо на картку не приходять виплати ВПО.

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Не приходять виплати для ВПО: куди телефонувати та що робити

Перше, що варто зробити, це не панікувати! Виплати дійсно можуть затримуватися з технічних причин, але усі ВПО, які мають право на державну допомогу, її обовʼязково отримають.

Якщо гроші вже мали надійти на картку, та їх усе ще немає, ви можете зателефонувати:

Мінреінтеграції ( номер гарячої лінії 15-48 );

); до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39) ;

; звернутися у свій ЦПАУ та управління соцзахисту.

Крім того, ви можете надіслати повідомлення у месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та повідомити про затримки виплат.

Після особистого звернення ваші дані перевірять і надішлють кошти!

Коли чекати виплат ВПО – числа

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики в АТ Ощадбанк щомісяця:

до 3;

13;

23 числа.

Натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Чому виплати можуть затримуватись?

У Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

– Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають у Мінсоцполітики.

У Мінсоцполітики радять особисто звертатися за номерами, які ми зазначали вгорі!