Факти / Україна / Суспільство Лютий, 28 в 15:05 Захищено: Зона бойових дій: як поводитися, щоб вижити і не постраждати Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Офіс президента Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Безпека, Війна в Україні, Населення Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!