У середу, 1 березня, російські війська вдарили з артилерії по Чорнобаївці Херсонської області. Внаслідок атаки однорічний хлопчик дістав поранення.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

– Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик, – йдеться у повідомленні.

Наразі малюка везуть до лікарні. Хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.

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Нагадаємо, що вчора окупанти поцілили у приватний будинок у Херсоні. Внаслідок обстрілу одна людина зазнала поранення, ще одна загинула.

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