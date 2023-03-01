Розв’язали руки цивільній обороні: як організували ТрО і де можна здобути навички воєнної підготовки

Березень, 01 в 8:00

Повномасштабне вторгнення Росії показало, наскільки важлива підготовка цивільного населення до захисту та оборони своїх міст і домівок.

У Всесвітній день цивільної оборони Факти ICTV поспілкувалися з заступником директора Департаменту муніципальної безпеки КМВА Михайлом Щербиною насамперед про те, як була організована територіальна оборона та де сьогодні можна здобути навички з домедичної та воєнної підготовки.

Фактично за кілька місяців до 24 лютого в Україні з’явився Закон Про основи національного спротиву, який розв’язує руки для цивільної оборони.

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– Ми повинні були його розробити набагато раніше, але безумовно, загострення ситуації та загроза нападу, яка відчувалася ще у 2021 році, прискорила розроблення цього закону. Він з’явився наприкінці 2021 року. Закон охоплює питання як територіальної оборони, так і національного спротиву, тобто залучення всіх громадян України до захисту своєї держави, – розповів Михайло Щербина.

Щербина наголошує, що тут треба розділяти дві складові, які забезпечує цей закон.

Перша – це організація територіальної оборони. Це завдання склалося, і на сьогодні замість однієї бригади в місті Києві створено дві. Охочих на одну бригаду було втричі більше, ніж потрібно.

В цих бригадах також значно більше батальйонів, ніж передбачалося спочатку. І ці батальйони вже всі пройшли через зону бойових дій: і Харківську область звільняли, і боронять Бахмут.

Друга складова – це підготовка всього цивільного населення. Завчасна організація територіальної оборони, співпраці з батальйонами, які готували своїх резервістів, дала можливість місту достойно зустріти ворога.

– Коли сталася 24 лютого відкрита агресія, то люди знали, що є територіальна оборона, є можливість туди прийти, що можна там отримати зброю. І в перші чотири дні агресії в нас було видано до 18 тис. одиниць зброї. Ще двічі ми довозили зброю, тому що не вистачало всім охочим. Ми видали майже втричі більше, ніж було потрібно для однієї бригади територіальної оборони. І ті люди, які отримали зброю, отримали форму, вони були готові захищати Київ. Якби не було цього закону, завчасної підготовки, то цього б не вдалося, – зазначив Щербина.

Були місця, щоб приймати людей, була зброя, яка розміщувалася в цих місцях, і вона була завезена в Київ.

– Це не таємниця, зброю завозили з Десни, це ближче до Чернігова практично. Якби ворог перерізав ці дороги постачання, то Київ міг залишитися без зброї. І таке було в кількох регіонах, я знаю, де люди були готові захищати, там теж була територіальна оборона, були патріоти, але ніхто не дав зброю, – каже Щербина.

Інший важливий елемент національного спротиву – це підготовленість людей. На жаль, ті люди, які прийшли до територіальної оборони, отримали зброю 24-28 лютого, не були підготовленими до війни. Більшість із них ніколи не служили в армії, не кажучи вже про АТО. Хоча в них було нестримне бажання захищати Київ.

– Приходили дівчата 18-річні та чоловіки за 70 років, вимагали, щоб їм дали зброю. Прийшов японець із перекладачем, десь за 50 років, кремезної статури, з ним дівчинка-перекладачка. Запитую про громадянство, каже – Японії. Тоді вибачте. Патріотизм був неймовірний. 3-4 тис. добровольців стояли в черзі щоденно. Першу ніч ми працювали цілодобово, на другу ніч почали закривати, щоб люди, які видавали зброю, могли перепочити. Добровольці залишалися на ніч в комендантську годину біля тих пунктів, де приймали в територіальну оборону. Чому ви залишаєтеся? Чому ви не ідете додому? Ми боїмося втратити чергу. Так люди рвалися захищати, – згадує Щербина.

Саме непідготовленість потім у бою може завдати непоправної шкоди, наголошує заступник директора департаменту.

– Якщо непідготовлені люди потрапляють в бойові дії, то, по-перше, це дуже великі втрати. Ми підраховували, що в середньому, якщо взяти підготовлений підрозділ і непідготовлений підрозділ, то втрати десь 1 до 10. В 10 разів менше втрат, де люди підготовлені. І по-друге, не будемо приховувати, непідготовлені люди зі зброєю в місті, коли невідомо де ворог, де ДРГ, хто це, були випадки дружнього вогню, коли стріляли один в одного, – розповів Щербина.

Підготовка всього населення стосується не лише Києва, а всієї України. Чому це важливо?

– Щоб ті, хто залишилися в тилу сьогодні, хто ще не служить в Збройних силах, теж були підготовлені до відсічі агресії. Тут багато складових, які потрібні всім людям. Це домедична підготовка, зараз всюди обстріли, може ракета чи безпілотник впасти в будь-яку хвилину в будь-якій точці. І люди повинні знати, як надавати допомогу собі, своїм рідним. Друге – як діяти в умовах цих обстрілів, як правильно сховатися, де краще це зробити. Потім навчаємо людей, як себе захистити, як тримати зброю, як діяти в місті, за містом, якщо територія замінована, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, – каже Щербина.

Люди, які пройшли підготовку, втрачають страх щодо війни, служби у війську і з більшою готовністю йдуть в Збройні сили, наголошує Щербина. Сьогодні в Києві є кілька способів, за якими можна отримати певну підготовку до воєнних дій.

Перший і найімовірніший, який забезпечує повноцінний курс, – це вступ до лав добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Вони є в кожному районі Києва, підпорядковуються територіальній обороні. Їхні контактні дані, адреси та телефони доступні в соцмережах. Тренування ДФТГ – це найчастіше повноцінні заняття.

– Кожен займається своїми справами, чекає, коли викличуть у військкомат, а коли вже кличуть у військкомат, не встигає підготуватися. А коли потрапляє в армію та бойову обстановку – отримує велике стресове навантаження. Якщо ж вже пройшов підготовку, то набагато легше і психологічно, і фізично витримати навантаження, зберегти життя, тому ми й пропонуємо всім пройти мінімальну підготовку. І найкраще пройти її через ДФТГ, – каже Щербина.

ДФТГ здійснюють протиповітряну оборону, пильнуючи Shahed, патрулювання на допомогу поліції, несуть службу на блокпостах, оскільки батальйони ТрО зараз уже переважно на фронті.

З людей, які пройшли через київські ДФТГ, отримали навички, приблизно 3 тис. осіб вже вступили до лав ЗСУ чи Нацгвардії. Є окремі підрозділи, створені на основі ДФТГ, – батальйони Свобода, Карпатська січ, і вони стали одними з найбільш боєздатних підрозділів.

Також іде підготовка підрозділів КМДА, комунальних підприємств, працівників критичної інфраструктури.

– Перед вереснем ми провели заняття з усіма директорами шкіл, з тими, хто відповідає в школах за безпеку. Вони вже зможуть передати свої знання вчителям, батькам, щоб забезпечити безпеку дітей. До нас звертаються підприємства, в першу чергу критичної інфраструктури. Ми виїжджаємо до них або вони до нас приїжджають, ми навчаємо їхніх працівників, щоб вони знали та вміли правильно діяти в умовах війни, – каже Щербина.

От, наприклад, екіпажі міських евакуаторів.

– Під час спілкування, вони показали отвори від куль і уламків на своїх машинах. Розповіли, як брали участь в обладнанні блокпостів, привозили блоки, потрапляли під обстріли. Це звичайні цивільні люди, яких теж треба готувати, щоб вони знали, як діяти. Щоб вони могли дати за необхідності відсіч ворогу. Так само електрики чи інші комунальники, – наголошує Щербина.

Для керівництва і працівників міських та районних адміністрацій, підприємств, директорів шкіл заняття одно- чи дводенні, а для ДФТГ – двотижневі. Їх проводять понад 20 інструкторів відділу підготовки в складі комунальної організації Муніципальна охорона та волонтери.

– За цей рік у Києві підготовлено близько 15 тис. людей, і в більшості це ті, хто пройшов повноцінну двотижневу підготовку. Є цикл, який включає всі види підготовки: тактичну, домедичну, інженерну, практичні стрільби. І завершується він підсумковим комплексним випробуванням на полігоні, коли група проходить маршрут, на якому і є замінована місцевість, діє ворожа ДРГ тощо, – каже Щербина.

Крім того, безкоштовно і регулярно проходять заняття на базі різних волонтерських хабів, туди запрошують всіх охочих. Так само Департамент охорони здоров’я, коли проводить домедичну підготовку, теж запрошує всіх охочих. І оголошення про це можна знайти на сайті КМВА.

Загалом же в Києві понад 40 організацій здійснюють загальновійськову підготовку: платно, безкоштовно, на різних платформах, за різними підходами. Усі навчання, які організує КМВА, безкоштовні. Зараз місто намагається активніше залучати до цієї роботи й райони.

У 2022 році на програму Захисник Києва було виділено 1 млрд грн – 90% цих грошей пішли на бойові потреби військових частин. Але частка цих грошей передбачена і для підготовки громадян до національного спротиву, наголошують в КМВА.