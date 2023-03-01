Факти / Україна / Суспільство Березень, 01 в 14:02 Захищено: Твої гроші нікуди не зникли! Як отримувати соціальні виплати на окупованих територіях Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Depositphotos Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, виплати, Пенсії Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!