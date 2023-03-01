Березень, 01 в 17:48

Telegram–канал Ukraine NOW визнано єдиним серед неінституціоналізованих Telegram-каналів в Україні, який цілком дотримується професійних стандартів, зокрема стандарту достовірності.

Про це свідчать результати дослідження Як функціонують та завойовують аудиторію неінституціоналізовані новинні Telegram-канали українського сегмента, проведеного Українським інститутом медіа та комунікації.

– Професійних стандартів у вибірці цілком дотримувався лише канал Ukraine NOW. Решта проаналізованих каналів частково або зовсім не посилалася на джерела інформації, — йдеться в дослідженні.

Telegram-канал Ukraine NOW, що реалізується Інститутом когнітивного моделювання у співпраці з Мінцифри, увійшов до топ-10 найбільш важливих каналів для українців.

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Автори дослідження підкреслюють, що за порядком денним і стилістикою Ukraine NOW радше нагадував канал якісного медіа.

– У своїй реакційній політиці канал робив суттєвий акцент на міжнародних новинах, пов’язаних з Україною, тому вирізнявся якісним контентом. Ukraine NOW також став лідером серед каналів інших тематичних категорій. В перші два тижні війни дописи каналу репостил 171 популярний Telegram-канал, — зазначають автори дослідження.

Засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко зазначає, що з першого дня повномасштабного вторгнення Інститут когнітивного моделювання став на інформаційний захист України.

– У нас була напрацьована система ще з пандемії, тому ми миттєво трансформували всі наші ресурси на боротьбу з дезінформацією шляхом недопущення її у джерела з нашого пулу. Хай краще новина вийде на 15 хвилин пізніше, але буде перевірена. Ми не женемося за хайпом, системність важливіша. Ми дуже раді, що роботу нашої великої команди відзначили колеги у глибокому, професійному дослідженні, — коментує Віктор Березенко.

Також у дослідженні вказується, що Ukraine NOW — єдиний канал, який не поширював телесюжети з російського пропагандистського телебачення.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Інститут когнітивного моделювання трансформував Telegram та Viber-спільноти Коронавірус_інфо в інформаційні канали оперативного інформування українців про ситуацію в країні Ukraine NOW та Країна_інфо.

Для аналізу, проведеного Українським інститутом медіа та комунікації, було обрано топ-10 неінституціоналізованих (тобто таких, що не створені редакціями традиційних та онлайн-медіа) Telegram-каналів українського сегмента в рейтингу TGStat.